Опрос: татарстанцы хотели бы получить на Новый год компьютеры, планшеты и ноутбуки

(Набережные Челны, 27 декабря, «Татар-информ», Евгений Сироткин). Татарстанцы хотели бы получить на Новый год компьютеры, планшеты и ноутбуки. Об этом сообщает пресс-служба исследований HeadHunter.

Служба исследований HeadHunter опросила жителей Татарстана и выяснила, дарят ли компании подарки сотрудникам и будут ли татарстанцы готовить подарки коллегам и близким. Так, 32 процента респондентов хотели бы получить на Новый год компьютеры, планшеты и ноутбуки. Каждый пятый хотел бы получить предметы одежды и обувь. Третье место у книг и сертификатов на массаж, фитнес и в салон красоты – их в качестве подарка на Новый год хотели бы получить 20 процентов опрошенных.

По итогам опроса самым популярным сюрпризом коллегам стали небольшие приятные сувениры, их намерены подарить 58 процентов опрошенных, на втором месте – сладости (32 процента).

Выбрали татарстанцы и подарки для близких и друзей. Большинство респондентов (56 процентов) собираются подарить в Новый год конфеты и сладкие подарки, 37 процентов – товары для дома, 27 процентов – парфюмерию и косметику.

Отвечая на вопрос, что бы вы хотели получить от главного волшебника – Деда Мороза, если бы имели такую возможность, 21 процент опрошенных ответили, что хотели бы получить один миллион рублей, который можно потратить только на собственный бизнес.