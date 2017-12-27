За семь лет в Татарстане построили около 2 тыс. км автомобильных дорог

(Казань, «Татар-информ», Гузель Гайнанова). За 2010–2017 годы в Республике Татарстан построили около 2 тыс. км автомобильных дорог и 33 моста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Кроме того, за этот же период в Татарстане было отремонтировано более 3 тыс. км дорог и 76 мостов.

Работы по развитию дорожной инфраструктуры велись в 400 населенных пунктах РТ, где проживают более 58 тыс. человек. Средства на ремонт дорог в 138 из них были выделены из федерального бюджета. Всего ремонт дорожно-уличной сети сельских населенных пунктов Татарстана был проведен на около 2,4 тыс. км дорог.

Также начиная с 2010 года построены подъездные дороги к 388 животноводческим фермам, говорится в сообщении.