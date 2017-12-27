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В ИА «Татар-информ» расскажут о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка

27 декабря 2017, 09:00

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции.

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). 27 декабря в 10.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная вопросам введения с 1 января 2018 года ежемесячных выплат при рождении первого ребенка и выплат за рождение или усыновление второго ребенка за счет средств материнского капитала.

В мероприятии примут участие министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, заместитель управляющего Отделением Пенсионного Фонда России по РТ Асия Валиуллина.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к видео.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.
 


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