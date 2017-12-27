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Экономика и финансы

Представители «Татнефти» стали лауреатами конкурса «Руководитель года-2017»

27 декабря 2017, 02:20

В этом году на звание лауреата конкурса претендовали более 120 руководителей компаний из различных отраслей экономики РТ.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Представители ПАО «Татнефть» стали лауреатами конкурса ежегодного республиканского конкурса «Руководитель года-2017». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители компании были отмечены в таких номинациях, как «За высокую конкурентоспособность», «За достижения в инновационной деятельности» и «За внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ». 

Кроме того, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов оказался в числе руководителей, отмеченных в 2017 году за оказание значимой поддержки проекту возрождения историко-культурного наследия.  

Всего в текущем году на звание лауреата республиканского конкурса претендовали более 120 руководителей компаний из различных отраслей экономики Татарстана.


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