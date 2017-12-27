Представители «Татнефти» стали лауреатами конкурса «Руководитель года-2017»

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). Представители ПАО «Татнефть» стали лауреатами конкурса ежегодного республиканского конкурса «Руководитель года-2017». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители компании были отмечены в таких номинациях, как «За высокую конкурентоспособность», «За достижения в инновационной деятельности» и «За внедрение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектных работ».

Кроме того, генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов оказался в числе руководителей, отмеченных в 2017 году за оказание значимой поддержки проекту возрождения историко-культурного наследия.

Всего в текущем году на звание лауреата республиканского конкурса претендовали более 120 руководителей компаний из различных отраслей экономики Татарстана.