В Ташкенте прошло предновогоднее мероприятие для татарских культурных центров Узбекистана

(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Ташкенте прошло предновогоднее мероприятие для татарских культурных центров Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба Представительства РТ в Узбекистане.

Во встрече приняли участие члены Правления и активисты татарского общественного культурно-просветительного центра Ташкента, представители татарских общественных культурных центров Узбекистана из городов Джизак, Самарканд, Бухара, Ургенч и Карши, а также Представительство Республики Татарстан в Узбекистане.

Участники встречи обсудили запланированные на следующий год совместные мероприятия по сохранению языка, традиций, обычаев и культуры татарского народа, говорится в сообщении.