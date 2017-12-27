На сельхозярмарках в Елабуге продано товаров на 29 млн рублей

(Елабуга, 27 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Во время сельхозярмарок в этом году в Елабуге реализовано продукции на 29 млн руб. всего в городе прошли 13 расширенных ярмарок. Об этом сообщила заведующая сектором торговли и бытового обслуживания исполкома района Эльзира Парунина.

Торговые площадки работали в нижней части города (на территории Старого рынка) и в 4-м микрорайоне (в ТЦ «Мираж»). В частности, на ярмарках реализовано около 186 т картофеля, 24 т капусты, 28 т лука, примерно 66 т мясной продукции и 261 т зерна. Управление сельского хозяйства получило 20 заявок от населения на доставку сена, соломы, навоза и живой скотины.

По давней традиции и в рамках проекта «Студенты – старшему поколению» активисты Елабужского политехнического колледжа с 30 сентября по 28 октября помогали пожилым людям в доставке овощей до дома. Кроме того, студенты оказали помощь 452 пожилым елабужанам в заготовке картофеля и других овощей.

Последняя в этом году сельхозярмарка пройдет в 4-м микрорайоне 30 декабря.