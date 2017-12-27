(Елабуга, 27 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Пиротехнику в Елабуге разрешили запускать только в двух местах. Об этом сообщили в Елабужском отделе внутренних дел.

С 20 декабря по 10 января введен противопожарный режим, в связи с чем запускать фейерверки в городе разрешено только в районе Шишкинских прудов и в 4-м микрорайоне по адресу: Окружное шоссе, д. 35а.

В городе продолжается операция «Пиротехника». Сотрудники полиции проверяют все места, где продают пиротехнические изделия. К административной ответственности уже привлечены двое елабужан, которые запускали пиротехнику в 15 м от жилых домов.

По словам полицейских, использование петард и фейерверков в неположенных местах, особенно возле жилых домов, может обернуться трагедией. Так, в декабре прошлого года ожоги глаз и лица получил 13-летний подросток. При этом взорванную петарду он нашел в подъезде.