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Умельцы из Менделеевска и Елабуги устроили новогоднюю hand-made ярмарку

27 декабря 2017, 03:32

На hand-made ярмарке мастера представили сотни оригинальных работ.
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(Казань, 27 декабря, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялась новогодняя ярмарка подарков ручной работы, в которой приняли участие 15 народных умельцев из Менделеевска и Елабуги, сообщает ИЦ «Менделеевск».

На hand-made ярмарке мастера представили сотни оригинальных работ. Среди них – новогодние венки с шишками и бусами, поделки из бисера, вязаные и плетеные изделия, сувениры из дерева, предметы интерьера, авторские куклы, мыло ручной работы, кулинарные изыски.

Во время ярмарки проходило представление «К нам приходит Новый год» от Деда Мороза, Снегурочки, Бабы-Яги и волшебников. Дети и взрослые участвовали в различных играх и конкурсах, танцевали, читали новогодние стихи. Самые маленькие участники мероприятия смогли покататься на горках.


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