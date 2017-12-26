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Мелания Трамп решила спилить самое старое дерево у Белого дома

26 декабря 2017, 23:53

Без искусственной поддержки магнолия упала бы еще несколько лет назад.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Супруга Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа решила спилить самое старое дерево у Белого дома – посаженную в 1828 году магнолию. Об этом сообщает телеканал CNN.

Первая леди приняла решение о судьбе дерева после доклада Национального дендрария США, согласно которому без искусственной поддержки оно упало бы еще несколько лет назад. Об этом рассказала представитель Мелании Стефани Гришэм.

Супруга Трампа обеспокоилась безопасностью посетителей и журналистов, которые часто прямо под магнолией, которая может рухнуть в любой момент. При этом она попросила сохранить ее древесину.

Магнолию крупноцветковую (Magnolia grandiflora) посадил у Белого дома бывший Президентом в 1829 – 1837 годах Эндрю Джексон. Жена политика Рэйчел скончалась через несколько дней после его победы на выборах, и в память о ней он и высадил побег ее любимой магнолии с из фермы в штате Теннесси.

С 1928-го по 1998 год дерево изображалось на купюре в 20 долларов, замечает «Интерфакс».


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