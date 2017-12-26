Соединенные Штаты ввели новые санкции против чиновников КНДР

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Соединенные Штаты расширили санкции против КНДР, введя ограничительные меры против двух высокопоставленных северокорейских чиновников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу американского Министерства финансов.

В санкционный список включены заместитель руководителя отдела военной промышленности Ким Чен Сик и первый заместитель руководителя отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ли Пхен Чхоль.

Оба играют важную роль в ракетной программе КНДР. Ким отвечает за ее развитие в целом, в том числе – за перевод ракет на твердое топливо взамен жидкого. Ли же связан с разработкой программ межконтинентальных баллистических ракет.

Лицам, попавшим в санкционный список, запрещается въезд в США. Кроме того, замораживаются их вероятные активы на американской территории.