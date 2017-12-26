За трех убитых зайцев браконьеров из Татарстана оштрафовали на 200 тысяч рублей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). К штрафу в 100 тысяч рублей каждого, а также к возмещению ущерба охотничьим ресурсам и конфискации орудия охоты приговорил Лениногорский суд РТ двух браконьеров. Об этом сообщается на сайте Госкомитета республики по биоресурсам.

Охотников, которые стреляли зайцев-русаков из-под включенных фар автомобиля «Мазда», задержали в ноябре прошлого года. Тогда, возле села Новый Иштеряк браконьеры успели добыть трех ушастых, а потом и сами попались инспекторам.

Лениногорский районный суд признал горе-охотников виновными по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц». Обоих браконьеров оштрафовали, конфисковали ружье, которое стоит более 30 тысяч рублей. Кроме того, теперь они обязаны возместить 4,5 тысячи рублей за ущерб охотничьим ресурсам, нанесенный их незаконным промыслом.