Все новости Татарстан Россия

Политика

Президент Кыргызстана заявил об активной вербовке ИГ* жителей Центральной Азии

26 декабря 2017, 22:55

Сооронбай Жээнбеков указал на необходимость активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ.
Один из лидеров ИГ – аш-Шишани предположительно убит в результате авиаудара
Спецслужбы предотвратили заброску нескольких групп ИГ в Россию – НАК
В Сирии британские бомбардировщики будут сопровождать истребители во избежание столкновений с ВКС РФ
В Афганистане жертвами трех терактов стали 35 человек
В Британии двух подростков подозревают в подготовке терактов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об активной вербовке эмиссарами запрещенной в России и многих других странах группировки «Исламское государство» жителей Центральной Азии.

Политик заявил об этом в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Ново-Огареве, передает РИА «Новости».

В регионе усиливается распространение идеологии ИГ и подобных ему радикальных организаций, признал Жээнбеков.

В свете этого Президент Кыргызстана указал на необходимость активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена. 


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter