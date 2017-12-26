Президент Кыргызстана заявил об активной вербовке ИГ* жителей Центральной Азии

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил об активной вербовке эмиссарами запрещенной в России и многих других странах группировки «Исламское государство» жителей Центральной Азии.

Политик заявил об этом в ходе неформальной встречи лидеров стран СНГ в Ново-Огареве, передает РИА «Новости».

В регионе усиливается распространение идеологии ИГ и подобных ему радикальных организаций, признал Жээнбеков.

В свете этого Президент Кыргызстана указал на необходимость активного взаимодействия стран СНГ и ОДКБ в сфере пограничной безопасности.

*«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ или ДАИШ) – международная исламистская суннитская организация, действующая преимущественно на территории Сирии и Ирака. ИГ признано рядом стран, в том числе и РФ, а также некоторыми международными структурами террористической организацией, его деятельность запрещена.