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МИД РФ не исключил возвращения российских офицеров в СЦКК

26 декабря 2017, 22:26

Замглавы МИД Карасин указал на необходимость «международно утвержденного кодекса отношения к нашим офицерам».
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин не исключил возвращения российских наблюдателей в состав Совместного центра контроля и координации прекращения огня в Донбассе (СЦКК). Дипломат заявил об этом в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, чтобы представители РФ возобновили работу в составе центра, украинской стороне следует изменить позицию, причем изменения должны «быть гарантированными, а не зависеть от воли какого-то украинского политика».

В связи с этим Карасин отметил необходимость «международно утвержденного кодекса отношения к нашим офицерам» и счел его появление «теоретически возможным».

Российские офицеры, входившие в состав СЦКК, покинули Донбасс 19 декабря. МИД утверждал, что их работа стала невозможной «из-за действий украинской стороны».  


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