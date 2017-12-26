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Опубликован рейтинг новогодних запросов россиян на AliExpress

26 декабря 2017, 22:45

В интернет-магазине отметили исключительную популярность бренда Xiaomi — так, 14 декабря было продано 40 тыс. смартфонов.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Стало известно, что искали россияне перед Новым годом на AliExpress. Рейтинг возглавили смартфоны Xiaomi, часы и наушники. Об этом пишет Lenta.ru.

Серьги и игрушки замыкают топ-5 новогодних запросов.

В интернет-магазине отметили исключительную популярность бренда Xiaomi — так, 14 декабря было продано 40 тыс. гаджетов.

Также пользователи интересовались новогодней тематикой, искали на AliExpress новогодние украшения. Всего на новогоднюю тему россияне сделали более 7 млн запросов.

На 11-е место попал запрос на алмазную вышивку. Также жители РФ интересовались игровыми консолями Xbox и телевизорами. А спинер, который лидировал по количеству запросов, выбыл из первой тысячи популярных товаров.


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