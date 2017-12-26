Стала известна причина распада группы «Грибы»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Украинская хип-хоп-группа «Грибы» перестает существовать из-за решения солиста Юрия Бардаша заняться другим проектом, сообщает РИА «Новости».
Группа прекратит свою деятельность 1 января 2018 года. 31 декабря коллектив даст последний концерт.
Новый проект фронтмена и идейного вдохновителя группы будет называться «Бадминтон». Трек коллектива на песню «Зая» просмотрели свыше 9 млн подписчиков на YouTube.
О своем распаде группа «Грибы» рассказала в августе этого года, но причины такого шага оставались неизвестны.
Ранее самая популярная композиция группы «Тает лед» возглавила топ рейтинговых песен 2017 года в России по версии iTunes.