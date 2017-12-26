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Стала известна причина распада группы «Грибы»

26 декабря 2017, 22:40

О своем распаде группа сообщила в августе этого года, но его причины оставались неизвестны.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Украинская хип-хоп-группа «Грибы» перестает существовать из-за решения солиста Юрия Бардаша заняться другим проектом, сообщает РИА «Новости».

Группа прекратит свою деятельность 1 января 2018 года. 31 декабря коллектив даст последний концерт.

Новый проект фронтмена и идейного вдохновителя группы будет называться «Бадминтон». Трек коллектива на песню «Зая» просмотрели свыше 9 млн подписчиков на YouTube.

О своем распаде группа «Грибы» рассказала в августе этого года, но причины такого шага оставались неизвестны.

Ранее самая популярная композиция группы «Тает лед» возглавила топ рейтинговых песен 2017 года в России по версии iTunes.

 


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