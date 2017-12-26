УНИКС победил в последнем матче 2017 года

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В последнем матче уходящего года УНИКС выиграл в Турине у «Фиата» со счетом 79:72.

Это была игра последнего тура группового турнира Кубка Европы. Ранее, 8 ноября, в «Баскет-холле» казанцы одолели итальянцев в упорном поединке (101:93).

Цена победы в Palasport Ruffini, где принимал гостей «Фиат», была велика. Это был стыковой матч за второе-третье место в группе. В случае победы хозяев с разницей более чем 8 очков итальянский клуб вышел бы в Топ-16 со второго места, все остальные варианты оставляли на второй позиции УНИКС.

При этом «Фиат» третьей позиции в группе после УНИКСа и «Дарушшафаки» гарантировал себе выход в следующий этап, сотворив мини-сенсацию в прошлом туре, обыграв турецкую команду в Стамбуле (77:75). А ведь после поражения в Казани туринцы крупно проиграли дома «Цедевите» (65:87), уступили в Андорре (77:83), и лишь затем с трудом обыграли дома «Пари Леваллуа» (92:86).

Ровнее играет «Фиат» в родной серии А. После 12 туров команда занимает третье место из 16. В последнем туре 23 декабря туринцы дома обыграли «Реджо Эмилию» (87:64). Лидирует же в турнире «Брешиа».

На построенной в 1961 году арене вместимостью 4,5 тыс. мест билеты на игру с УНИКСом на верхотуру и боковушки стоили по 9 – 20 eврo. Место в партере стоило подороже, 25 – 65 евро. На матчи серии А билеты дороже – до 72 евро.

УНИКС начал рождественский матч в привычном составе: Мелвин Эджим, Кино Колом, Стефан Ласме, Джамар Смит и Трентон Локетт. Первая четверть прошла в абсолютно равной борьбе – что по событиям, что по статистике, но с небольшими нюансами. Чаще в счете вели итальянцы, 8:4, 10:6, 12:8, пока Эджим не сравнивал шансы команд – 12:12, 16:16. Гости ни разу не попали из-за дуги при двух попаданиях у хозяев. Зато щит остался за УНИКСом (подбор 7 – 9). Так что завершили команды первую четверть со счетом 16:16.

Хозяева чаще исполняли штрафные, именно таким образом в начале второй десятиминутки «Фиат» несколько раз сравнивал счет после попаданий Владислава Трушкина и Евгения Колесникова – 18:18, 22:22. Тут хозяева в третий раз попали издали, 25:24. И все же именно УНИКС вел игру во второй четверти, раз за разом делали перехваты то Морис Ндур, то Стефан Ласме. Да и подборы в нападении казанцы делали регулярно. 27:31 от рук Ндура, 29:33 – забил Трентон Локетт. УНИКС стабильно лидировал, 30:37 после попадания Локетта. Бросок Ласме, и счет стал 32:39. Четверть гости выиграли вполне уверенно, 23 – 16. Показательно, что подбор по-прежнему остался за казанцами, 13 – 24. Но с трехочковыми было не очень хорошо, ни одну попытку из 11 гости не реализовали против трех попаданий из восьми у хозяев.

Первый дальний бросок у гостей забил тот, кто и должен, Смит – 34:42. Из-под кольца забил Эджим, 39:46. И максимальный отрыв УНИКСа, опять же усилиями Эджима, 39:48. Смит еще раз попал из-за дуги, доведя преимущество гостей до 10 очков, 43:53. Локетт увеличил отрыв, 43:55. УНИКС стабильно удерживал «Фиат» на дистанции в 10 очков, 50:61 по итогам третьей четверти. Гости выглядели очень уверенно.

Так что и заключительную четверть УНИКС начал очень спокойно, можно и «парашют» себе было позволить – Антон Понкрашов набросил на кольцо мяч, а подлетевший Ндур засадил его в корзину, 50:65. Владислав Трушкин и забил три раза кряду, и перехват сделал, 55:69, вынудив тренерский штаб «Фиата» срочно брать тайм-аут. Не помогло, счет стал 55:72 после трехочкового Понкрашова. Правда, итальянцы продолжали попадать из-за дуги, два трехочковых кряду, 63:72 за 2 минуты 55 секунд до конца. Эджим попал издали, 63:75. Колом со средней дистанции заметно успокоил хозяев – 63:77 за полторы минуты до конца. Так и удержали гости победный счет. 72:79 – второе место в группе.

Первый групповой этап Кубка Европы завершится завтра, тогда и станут известны составы групп следующего этапа Топ-16, где матчи стартуют в 2018 году. Свой первый матч казанцы проведут 3 января. А в Единой лиге ВТБ УНИКС 7 января примет дома красноярский «Енисей».

«Фиат» (Турин, Италия) – УНИКС (Казань, Россия) – 72:79 (16:16, 16:23, 18:22, 22:18).

Самые результативные: «Фиат» – Вашингтон (17), Паттерссон (15), Гарретт (10); УНИКС – Эджим (17 + 8 подборов), Ласме (16), Трушкин (13).