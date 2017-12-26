(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Воспитанники детской колонии В Ижевске порезали себе вены из-за запрета курения, сообщается на сайте Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Запрет на курение на территории учреждения ввела администрация детской воспитательной колонии. Омбудсмен Анна Кузнецова обсудила чрезвычайное происшествие с руководством Удмурсткой Республики и направила запрос в прокуратуру региона.
Накануне девять подростков нанесли себе порезы в колонии. Их состояние удовлетворительное, никто не госпитализирован.