Два человека пострадали при перестрелке на овощебазе в Екатеринбурге

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Два человека пострадали при перестрелке на овощебазе на улице Завокзальной в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.
Пострадали молодые люди, одному из которых 29 лет, а другому – 18. Один из них получил перелом носа, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Второй огнестрельное ранение в область колена. Ему сделана операция и он находится в лечебном учреждении.
По предварительным данным, причиной конфликта могло стать вымогательство.