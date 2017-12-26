Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Два человека пострадали при перестрелке на овощебазе в Екатеринбурге

26 декабря 2017, 19:49

По предварительным данным, причиной конфликта могло стать вымогательство.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Два человека пострадали при перестрелке на овощебазе на улице Завокзальной в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

Пострадали молодые люди, одному из которых 29 лет, а другому – 18. Один из них получил перелом носа, и после оказания медицинской помощи отпущен домой. Второй огнестрельное ранение в область колена. Ему сделана операция и он находится в лечебном учреждении.

По предварительным данным, причиной конфликта могло стать вымогательство.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter