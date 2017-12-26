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Названы самые рейтинговые передачи на российском ТВ в уходящем году

26 декабря 2017, 20:39

Проект Первого канала «Лучше всех» с ведущим Максимом Галкиным стал самым рейтинговым развлекательным шоу.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Трансляция парада Победы 9 мая и документальный сериал Оливера Стоуна «Путин» возглавили рейтинг самых популярных программ российского телевидения в уходящем году, сообщает ТАСС.

Замыкает тройку лидеров самых рейтинговых программ праздничный выпуск новостей Первого канала 9 мая.

Проект Первого канала «Лучше всех» с ведущим Максимом Галкиным стал самым рейтинговым развлекательным шоу – телепроект удерживал лидерство 15 недель. Программа «Время» на протяжении 11 недель становилась самым рейтинговым телепроектом в России.

В рейтинг самых популярных программ также попали музыкальное шоу «Голос. Дети» и ток-шоу «Пусть говорят».

Ранее российские зрители выбрали лучшие фильмы уходящего года. 


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