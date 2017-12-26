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Наука и образование

Школьники РТ стали победителями и призерами международной олимпиады по русскому языку

26 декабря 2017, 22:51

В финале олимпиады принимали участие 14 учащихся из Татарстана.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Школьники из Татарстана стали победителями и призерами международной олимпиады по русскому языку, которая прошла в Москве. Об этом сообщает Минобрнауки РТ.

В финале олимпиады принимали участие 14 татарстанских учащихся. Диплом первой степени получила десятиклассница из Альметьевска Елена Сайбель. Ученица 10-го класса из Алькеевского района Миляуша Галлямова удостоилась диплома третьей степени.

Третье место в конкурсе завоевали девятиклассница из Бугульмы Юлия Гайнуллина и одиннадцатиклассница из Дрожжановского района Александра Кудрявцева.

Учащийся 11-го класса из Алькеевского района Алмаз Валеев – на четвертом месте.

В финале олимпиады принимали участие 78 школьников из 18 стран. 


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