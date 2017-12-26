Мэр Казани: Открытие экоцентра – еще один шаг в экологическом воспитании детей

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Открытие экоцентра в Горкинско-Ометьевском лесу Казани – еще один шаг в экологическом воспитании детей. Об этом заявил сегодня журналистам в новом муниципальном центре экологического образования и воспитания детей мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В экоцентре дети смогут получить дополнительное экологическое образование, поучаствовать в мастер-классах и природоохранных мероприятиях. Сейчас он относится к городскому детскому эколого-биологическому центру Казани.

С работой экоцентра Ильсура Метшина ознакомила директор эколого-биологического центра Диляра Галеева. Она же познакомила градоначальника с эколятами, которые представили мэру интерактивную игру.

На двух мультитач-экранах – 3D-визуализация Горкинско-Ометьевского леса. Пользователи могут выполнять различные задания, например найти за определенное время растения, животных, птиц, а также собрать мусор, выстроить уравновешенную экосистему. Играть посетители могут как отдельно, так и разделившись на группы, используя экраны в качестве двух игровых зон.

«Вот территория парка, мы ведем подсчеты птиц, зверей, здесь собираем мусор, проводим экологические виртуальные субботники», – объяснила главе города Диляра Галеева.

Ильсур Метшин поинтересовался, как дети становятся воспитанниками Городского детского эколого-биологического центра.

«У нас проходят экологические кружки, и мы набираем детей через Интернет. Также в школах по лицензированию организуем кружки. Ребята очень любят экологические мероприятия, которых у нас много, – только около 20 городских. И в школах проводим конкурс “Подкорми птиц”. Мы формируем у детей экологическое мышление. Разными формами и методами воспитываем у ребят любовь к природе», – рассказала директор эколого-биологического центра.

Внутреннее пространство здания спланировано таким образом, что позволяет при необходимости увеличивать площадь аудиторий при помощи раздвижных стен. А панорамные окна должны усиливать эффект присутствия природы.

Ильсур Метшин во время экскурсии по центру посетил учебный кабинет. «Это передовая группа защитников экологии», – сказал он, увидев занимающихся школьников. Он пообщался с ребятами и поздравил их с наступающим Новым годом.

Дети тоже не оставили почетного гостя без внимания – подарили ему елочную игрушку, предложив повесить ее на новогоднюю городскую елку.

В лаборатории центра ребята продемонстрировали мэру проводимые исследования. В частности, они проверяли содержание сульфитов в снеге.

В завершение экскурсии Ильсур Метшин пожелал детям стать помощниками взрослых в защите экологии.

«Символично, что Год экологии мы завершаем открытием здания экоцентра для наших детей. Он расположен в Горкинско-Ометьевском лесопарке, который является особо охраняемой природной территорией. Дети, находясь внутри такого парка, имеют возможность практиковать, соприкасаться с природой, которую будут защищать. Для нас это радостное мероприятие. Мы хотим жить в благоустроенном, комфортном и чистом городе. Открытие такого центра – еще один шаг в экологическом воспитании наших детей», – поделился впечатлениями с журналистами после посещения центра мэр Казани.