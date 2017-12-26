«Россия-1» покажет фильм «Последний Богатырь» в новогодние праздники

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В новогодние праздники состоится телевизионная премьера сказки «Последний богатырь». Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал «Россия-1» покажет фильм 1 января. Вполне возможно, что показ картины станет новогодней традицией. Об этом заявил генеральный директор телеканала Антон Златопольский.



Фильм снят по мотивам русских сказок совместно компанией Disney в России и киностудией Yellow, Black and White Дмитрия Дьяченко. Это третья по счету картина Disney на русском языке.

Ранее сообщалось, что «Последний богатырь» собрал наибольшее количество денег за всю историю российского кино. Кассовые сборы составили 1,7 млрд рублей. Картина обошла по этому показателю фильм Федора Бондарчука «Сталинград» 2013 года, который собрал 1,67 млрд рублей. За время проката «Последнего богатыря» посмотрели в кинотеатрах 7,52 млн россиян.