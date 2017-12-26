(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). По делу о взрыве рудника в Татарстане задержан горный мастер 58-летний Константин Макаров, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

На выезде из шахты по добыче гипса предприятия «Фоника гипс» в Камско-Устьинском районе республики в результате взрыва погибли два человека, одному из которых 54 года, другому – 27 лет.

По версии следствия, накануне работники рудника погрузили в автомобиль пустые коробки из-под аммонита для вывоза из рудника. Однако в них оказалась не использованная взрывчатка. После того, как автомобиль покинул территорию рудника, произошла детонация, в результате чего, находившиеся в автомобиле рабочие скончались на месте.

Горный мастер подписал документацию об израсходовании взрывчатки. Причастность к совершению преступления он не признал. Следователи СКР решают вопрос об избрании ему меры пресечения и продолжают расследование уголовного дела, открытого по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».