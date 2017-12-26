Фонд Национального музея РТ пополнится новыми экспонатами из Ирана

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 27 декабря состоится торжественная церемония передачи в фонды музея иранского национального женского костюма, сообщает пресс-служба музея.
Церемония передачи пройдет с участием и.о. генерального консула Исламской Республики Иран Алибемана Эгбали Зарча.
Благодаря инициативе генерального консульства Ирана в Казани в собрание Национального музея РТ поступило более сорока предметов современного иранского декоративно-прикладного искусства.
Алибеман Эгбали Зарч передал в фонд музея 19 экспонатов, связанных с праздником Науруз, а также образцы ковровой вышивки, Коран на арабском и персидском языках, издание стихотворений Тукая на персидском языке