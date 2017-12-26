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Культура

Фонд Национального музея РТ пополнится новыми экспонатами из Ирана

26 декабря 2017, 23:21

Фонд Национального музея РТ пополнится новыми экспонатами из Ирана Церемония передачи пройдет с участием и.о. генерального консула Исламской Республики Иран Алибемана Эгбали Зарча.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Национальном музее РТ 27 декабря состоится торжественная церемония передачи в фонды музея иранского национального женского костюма, сообщает пресс-служба музея.

Церемония передачи пройдет с участием и.о. генерального консула Исламской Республики Иран Алибемана Эгбали Зарча.



Благодаря инициативе генерального консульства Ирана в Казани в собрание Национального музея РТ поступило более сорока предметов современного иранского декоративно-прикладного искусства.

Алибеман Эгбали Зарч передал в фонд музея 19 экспонатов, связанных с праздником Науруз, а также образцы ковровой вышивки, Коран на арабском и персидском языках, издание стихотворений Тукая на персидском языке


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