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Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса

26 декабря 2017, 18:44

Мария Захарова является главой Департамента информации и печати Министерства внутренних дел 10 августа 2015 года.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.

Указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.

До этого у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, пишет РИА Новости.

Захарова стала главой Департамента информации и печати Министерства внутренних дел 10 августа 2015 года. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «Журналистика» и «Востоковедение» в 1998 году. В 2003 году Российский университет дружбы народов присудил ей степень кандидата исторических наук.

 


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