Путин присвоил Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Владимир Путин присвоил официальному представителю Министерства иностранных дел Марии Захаровой дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса.
Указ Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации.
До этого у Захаровой был ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса, пишет РИА Новости.
Захарова стала главой Департамента информации и печати Министерства внутренних дел 10 августа 2015 года. Она окончила факультет международной журналистики МГИМО по специальностям «Журналистика» и «Востоковедение» в 1998 году. В 2003 году Российский университет дружбы народов присудил ей степень кандидата исторических наук.