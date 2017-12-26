В Казани к ЧМ-2018 благоустроят территорию от метро «Козья слобода» до «Чаши»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В предстоящем году команда помощника Президента РТ, куратора региональной программы «Парки и скверы Татарстана» Наталии Фишман в числе 57 объектов благоустроит территорию от станции метро «Козья слобода» до центра семьи «Казан». Преображение анонсировала сегодня сама Фишман на брифинге в Кабинете Министров РТ.

Проект разрабатывается для пространства, ограниченного улицами Чистопольская и Сибгата Хакима со стороны бывшего здания издательства.

Площадка перед центром семьи «Казан» летом 2018 года будет использоваться для проведения фестиваля болельщиков (FIFA) чемпионата мира по футболу и организации фан-зоны соревнований, где будут установлены огромные экраны для трансляции матчей, а также пройдут различные массовые мероприятия для болельщиков. Уже сейчас территория парковки у «Чаши» полностью закрыта. С января 2018 года на время проведения основных работ здесь перекроют и подъездные пути к зданию. Кроме того, ради безопасности посетителей со 2 января и до конца марта 2018 года в центре семьи «Казан» не будут проводиться церемонии регистрации брака.

