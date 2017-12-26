С начала года половина наездов на людей в Казани произошла на пешеходных переходах

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Из более 700 наездов на пешеходов, зарегистрированных в Казани с начала текущего гола, около половины совершено на пешеходных переходах. Об этом сообщает городская автоинспекция.

Каждое второе ДТП с пострадавшими, зарегистрированное в Казани, – наезд на пешехода. Это одна из острых проблем больших городов.

В большинстве случаев виноваты водители. В этом году автоинспекторы наказали более 26 тысяч водителей, не предоставивших преимущество в движении пешеходам. За такое нарушение полагается штраф в размере 1 500 рублей.

В городе выявлено около 70 тысяч нарушений, совершенных пешеходами. Штрафы для пеших участников дорожного движения могут составить от 500 до 1 500 рублей.

Ухудшившиеся с приходом зимы погодные условия, снегопады и ранние сумерки становятся дополнительным фактором риска совершения наездов на пешеходов. Каждое третье ДТП с участием пешеходов происходит в темное время суток.

Стать «заметней» на дороге помогут световозвращающие элементы, которые обеспечивают «видимость» пешехода на расстоянии до 350 метров. Это даст возможность водителю избежать наезда.