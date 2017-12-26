МЧС опровергло слухи об упавшем в Симферополе метеорите

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). МЧС опровергло слухи о метеорите в небе над Симферополем, передает РИА Новости.

Громкий хлопок, о котором сообщили в социальных сетях жители Симферополя, произошел во время прохождения самолетом звукового барьера.

«Это нормальное явление. Поводов для паники нет», – заявил представитель ГУ МЧС России по Республике Крым, уточнив, что кроме звонков от любопытных горожан о громком хлопке никаких сообщений на номера экстренных служб не поступало.

Очевидцы утверждают, что хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. Некоторые СМИ выдвинули версию об упавшем в городе метеорите.