С астраханского полигона Капустин Яр запустили ракету «Тополь»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). С астраханского полигона Капустин Яр произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь», сообщает РИА Новости.
В Минобороны РФ уточнили, что запуск был произведен в рамках разработки перспективного боевого оснащения МБР. Военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что вопросам боеготовности в России уделяется приоритетное внимание.
В ведомстве отметили, что по итогам испытаний удалось получить экспериментальные данные, которые будут использованы для разработки эффективных средств для преодоления противоракетной обороны.
Летом этого года Россия успешно испытала межконтинентальную баллистическую ракету «Булава».