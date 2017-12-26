Нетрезвый парень выжил после наезда двух электричек в Германии

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Сбитый двумя электричками нетрезвый 24-летний гражданин Германии пролежал на рельсах 40 минут и выжил, пишет «Газета.ру».
Инцидент случился сегодня ранним утром недалеко от Мюнхена, столицы федеральной земли Бавария. Нетрезвый житель города Дахау упал на железнодорожные пути, его переехали две электрички. Парень потерял обе руки и ногу и пролежал на рельсах 40 минут. Его заметили двое пассажиров, идущих на раннюю электричку. Они и вызвали скорую помощь, которая спасла жизнь 24-летнему молодому человеку.