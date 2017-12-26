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В Казани построят крытый памп-трек для тренировок по новой олимпийской дисциплине

26 декабря 2017, 17:50

В Казани построят крытый памп-трек для тренировок по новой олимпийской дисциплине К работе над объектом будут максимально привлекаться спортсмены-экстремалы по BMX.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). Команда помощника Президента РТ, куратора региональной программы «Благоустройство парков и скверов РТ» Наталии Фишман совместно с Минспорта республики намерена построить в Казани крытые памп-треки для упражнений приверженцев экстремальных видов спорта в любой сезон года. Строительство таких объектов Фишман анонсировала сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ. 

Как сообщила помощник Президента РТ, памп-трек и триал-площадка оборудованы в этом году по просьбам экстремалов в Горкинско-Ометьевском лесу, причем сами спортсмены приняли активное и непосредственное участие в ее создании.

«Экстремалы заинтересованно вовлекаются в такие проекты. Например, сообщество "Негонки" сами сделали в Горкинско-Ометьевском лесу трассу для велотриала. Мы совместно с Министерством спорта РТ хотим еще сделать крытые памп-треки, которых даже в России очень мало, поэтому, например, Ирек Ризаев (ВМХ-райдер из Казани – прим. Т-и) часто тренируется в Сочи», – сказала Фишман.

Спикер подчеркнула, что к этой работе также будут подключаться спортсмены экстремальных видов спорта, так как «никто не сделает лучше, чем сами конечные интересанты». Она также напомнила, что BMX вскоре станет олимпийским видом спорта и впервые войдет в программу Игр в Токио в 2020 году.
 


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