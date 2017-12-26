Хоккеист «Ак Барса» Голубев перешел в «Амур»

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Хоккеист Денис Голубев, выступавший за «Ак Барс», перешел в «Амур» в обмен на денежную компенсацию. Об этом сообщается на официальном сайте хабаровского клуба.

Голубев является воспитанником магнитогорского хоккея, однако почти всю карьеру форвард провел в системе казанского «Ак Барса» – лишь в сезоне-2014/2015 нападающий играл за тольяттинскую «Ладу». В КХЛ нападающий провел 245 матчей и набрал 35 очков (17+18). В нынешнем сезоне Голубев семь раз выходил на лед в составе «Ак Барса», еще 18 матчей провел в ВХЛ за «Барс».

