Умер генконструктор атомных подлодок «Антей» Игорь Баранов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Санкт-Петербурге в возрасте 85 лет умер генеральный конструктор атомных подводных лодок «Антей» Игорь Баранов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конструкторское бюро «Рубин», в котором Баранов работал до последних дней жизни.

В бюро сообщили, что конструктор скончался «после тяжелой и продолжительной болезни 25 декабря».

Баранов родился в Ташкенте. В 1950-х годах он начал работать в ленинградском проектно-монтажном бюро «Рубин», в 1994 году стал его генеральным конструктором. На этом посту Баранов курировал в том числе разработку проекта модернизации подлодок третьего поколения 949А «Антей».