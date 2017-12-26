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Глава ТК «Эфир» награжден орденом Дружбы

26 декабря 2017, 17:40

Глава ТК «Эфир» награжден орденом Дружбы Федеральную награду председателю совета директоров ООО «Эфир» вручил Президент Татарстана.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Арсений Маврин). Орденом Дружбы сегодня был награжден председатель совета директоров ООО «Эфир» Андрей Григорьев. Церемония состоялась на территории Пушечного двора Казанского Кремля.

Указ Президента России Владимира Путина «О награждении государственными наградами РФ» был подписан еще 17 августа.

Григорьев удостоен ордена Дружбы «За большой вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность», говорится в документе.

Награду председателю совета директоров ООО «Эфир» вручил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Этот орден не первая государственная награда Андрея Григорьева. В его копилке уже есть медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медаль «В память 1000-летия Казани». Также он имеет почетное звание заслуженного работника культуры РТ и является членом Академии российского телевидения и членом правления НАТ, внесен в Книгу почета Казани. Под его руководством ТК «Эфир» неоднократно признавалась лучшей региональной телекомпанией России.


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