В Горкинско-Ометьевском лесу Казани появился детский экоцентр

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани открылся муниципальный Центр экологического образования и воспитания детей – детский экоцентр. В мероприятии принял участие мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

В здании площадью 250 кв. м созданы все условия для обучения и научно-исследовательской деятельности детей разных возрастов. Экоцентр относится к городскому детскому эколого-биологическому центру Казани, в кружках которого занимаются 1412 школьников.

Как пояснила директор эколого-биологического центра Диляра Галеева, экоцентр станет местом активности детских и молодежных общественных экологических организаций.

«Ожидается, что здесь будут проходить мастер-классы экологической направленности, занятия объединений, разнообразные природоохранные мероприятия. В дальнейшем планируем развернуть работу по календарю экологических дат. Центр будет открыт каждый день. Раньше были кружки, а сейчас объединения дополнительного образования детей, ребята будут заниматься бесплатно. Сюда уже приходят дети, и мы проводим экскурсию по центру», – рассказала она.

Открывшийся экоцентр вошел во вторую очередь благоустройства Горкинско-Ометьевского леса. «Этот центр называется “Экодом: Давай откроем мир”. Он расположен на особо охраняемой природной территории. Изначально планировалось, чтобы ребята могли в природе добывать интересные материалы, наблюдать природу и в лаборатории проводить анализы. Здесь будут экологические тропы, аншлаги и стенды, рассказывающие об этом памятнике природы. Планируем проводить школу юного эколога, летние и весенние экологические практикумы», – сообщила Галеева.

Одноэтажный павильон представляет собой закрученную спиралевидную раковину. Здесь четыре кабинета, из них три учебных: один для проектной деятельности, другой – для художественно-эстетического творчества на экологическую тематику и лабораторный кабинет, а также методический кабинет для педагогов. Каждая аудитория рассчитана на 15 человек – одну группу дополнительного образования, отметила директор эколого-биологического центра.

Занятия и наблюдения за природой можно будет проводить и на крыше, куда легко подняться по опоясывающей круглое здание лестнице. Также центр оснащен мультимедийным комплексом, в игровой форме информирующим о природе Горкинско-Ометьевского леса. Здание центра построено из экологичных материалов.

«Мы рассчитываем на то, что охват детей увеличится. Также хочется, чтобы в этом центре были штатные единицы, которые бы постоянно, с утра до вечера, вели здесь занятия – это педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования», – подчеркнула Диляра Галеева.

Строительство центра началось в прошлом году и полностью осуществлено за счет инвестиций компаний ICL-КПО ВС, «СК Прогресс», «Грань». Общая сумма инвестиций составила 46 млн рублей. Авторы архитектурного проекта – руководитель мастерской «Архитектурный десант» Дарья Толовенкова, Анастасия Яременко и Рузаль Фархуллин.

Горкинско-Ометьевский лес был открыт в декабре 2016 года. Парк создается в тесном сотрудничестве с местным населением, учтены пожелания более чем трех тысяч человек.

Обновление и создание общественных пространств для культурного досуга разных возрастных групп населения – стратегическая инициатива Президента РФ Владимира Путина, реализуемая в Татарстане.

«Мы должны сделать все необходимое, чтобы уровень благоустройства городов и поселков соответствовал ожиданиям наших граждан. Нужно обновлять и создавать новые парки, скверы, зоны отдыха, пешеходные улицы, площадки для занятия спортом. Вместе с качественным жильем людям необходимы парки, скверы, детские сады – все, что формирует облик и создает благоприятную среду для жизни», – дал указание глава государства.