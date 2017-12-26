Александр Шарыченков: Со времен «Динамо» забыл, что значит бороться за высокие места

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Вратарь «Ак Барса» Александр Шарченков в интервью клубной пресс-службе назвал переезд в Казань неожиданным и отметил, что уже забыл, как это – бороться за медали и высокие места.

«Ак Барс» объявил о переходе Шарыченкова 20 декабря.

«Для меня очень неожиданно оказаться в таком большом клубе. После возвращения из олимпийской сборной в Ханты-Мансийск я начал понимать, что что-то происходит (улыбается). Генеральный менеджер сказал мне, что отдает в "Ак Барс". Естественно, я обрадовался. Собрал вещи и полетел. Все на тех же условиях, тот же контракт. Мне нужно было просто переехать в команду сильнее, и я очень рад этому факту. Обсуждалось ли, сколько матчей я обязательно сыграю? Я не знаю, у кого в контрактах есть такое. Конкуренция и еще раз конкуренция. Будут давать играть, значит будем играть. Два года я провел в команде, которая особо не претендовала на попадание плей-офф. Со времен "Динамо" я уже даже забыл, что это такое (смеется)», – подчеркнул голкипер.

По словам хоккеиста, в гостевом матче против «Авангарда» казанцам немного не повезло. «Соперник забил на одну шайбу больше, если не считать гол в пустые ворота. Будем работать, будем стараться, чтобы результат был лучше», – прокомментировал результат игры Шарыченков.

