Житель Лениногорского района выкопал на продажу 120 елок

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Лесник из Лениногорского района незаконно выкопал со своего участка в лесничестве для продажи 120 елок. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным полиции, лениногорец выкопал ели, не достигшие диаметра ствола 12 см общим объемом 10,8 кубометра с конца сентября по октябрь 2017 года.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Леснику грозит до четырех лет лишения свободы, на время следствия он находится под подпиской о невыезде.