В Казани экстренно сел борт Москва – Челябинск из-за смерти пассажира

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В международном аэропорту Казани экстренно сел «Аэробус-312» из-за смерти пассажира, сообщила ИА «Татар-информ» пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.РТ

«Аэробус-312» летел из московского аэропорта Домодедово в Челябинск. Одному из пассажиров самолета стало плохо и он потерял сознание не подавая признаков жизни. Командир воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Казани.

Самолет приземлился в столице Татарстана в 16.54. Ожидавшие в аэропорту медики скорой помощи констатировали смерть пассажира.