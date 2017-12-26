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Путин пообщался с детьми на Соборной площади Кремля

26 декабря 2017, 18:36

На Соборной площади Московского Кремля глава государства спросил у детей, откуда они приехали.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин встретился с детьми, которые приехали на новогоднюю елку в Кремль. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На Соборной площади Московского Кремля глава государства спросил у детей, откуда они приехали. Школьники ответили, что они из Ямала, Курска, Татарстана и других концов страны. Путин рассказал, что бывал во многих этих регионах. Любимым городом Президент назвал Санкт-Петербург, где он родился и вырос, сообщает РИА Новости.

По традиции на Общероссийскую елку в Кремле съезжаются лучшие ученики, победители различных олимпиад, воспитанники детских домов. В этом году на праздник пригласили более пяти тысяч школьников из всех регионов страны.

В татарстанскую делегацию вошло 106 детей. В программе для детей – новогоднее представление в Большом Кремлевском дворце. Также для делегации предусмотрена экскурсия в музей человека «Живые системы» и посещение катка на Красной Площади.

 


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