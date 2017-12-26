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Духовная жизнь

Муфтий РТ и глава Кукморского района согласовали планы по сотрудничеству в 2018 году

26 декабря 2017, 19:56

Встреча прошла в рамках рабочего визита председателя ДУМ РТ в Кукморский район.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и глава Кукморского района Сергей Дмитриев обсудили религиозную ситуацию в районе и обменялись предложениями по дальнейшему сотрудничеству. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

Встреча прошла в рамках рабочего визита председателя ДУМ РТ в Кукморский район.

Сегодня в Соборной мечети Кукмора состоялось ежегодное итоговое собрание имамов, на котором имам-мухтасиб Радиф хазрат Тимергалиев подвел итоги деятельности приходов за 2017 год.

В мероприятии приняли участие преподаватели примечетских курсов, имамы, абыстаи, мухтасибы Кукморского, Балтасинского, Тюлячинского и Сабинского районов республики.

Муфтий Татарстана поблагодарил имамов за их просветительскую работу, проводимую в мечетях, и вручил благодарственные письма.
 


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