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Экономика и финансы

На площадке ОЭЗ «Иннополис» появятся 8 новых резидентов

26 декабря 2017, 17:08

Общая заявленная сумма инвестиций новых резидентов составляет более 650 млн рублей.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). На площадке ОЭЗ «Иннополис» в скором времени появятся 8 новых резидентов. Заявки от них были рассмотрены на сегодняшнем заседании наблюдательного совета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Общая заявленная сумма инвестиций новых резидентов составляет более 650 млн рублей, говорится в сообщении. Компании займутся разработкой облачной 4D-геоинформационной платформы, видеоплатформы «Руформ», платформы хранения данных с применением технологии блокчейн и рядом других проектов.


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