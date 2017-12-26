На площадке ОЭЗ «Иннополис» появятся 8 новых резидентов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). На площадке ОЭЗ «Иннополис» в скором времени появятся 8 новых резидентов. Заявки от них были рассмотрены на сегодняшнем заседании наблюдательного совета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи РТ.

Общая заявленная сумма инвестиций новых резидентов составляет более 650 млн рублей, говорится в сообщении. Компании займутся разработкой облачной 4D-геоинформационной платформы, видеоплатформы «Руформ», платформы хранения данных с применением технологии блокчейн и рядом других проектов.