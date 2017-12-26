Прокуратура добилась взыскания с экс-директора УК «Универсалторг» в Чистополе 1,5 млн рублей налогов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Прокуратура через суд добилась взыскания с бывшего директора «Универсалторга» в Чистополе 1,5 млн рублей налоговой недоимки, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка Чистопольской городской прокуратуры установила, что с января по сентябрь 2013 года директор Управляющей компании «Универсалторг», сокрыл 1,5 млн рублей предприятия, из которых нужно было выплатить налоги.

Директора суд приговорил к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Затем он был освобожден от наказания в связи с объявлением амнистии. Но это не освобождает бывшего директора от обязанности возмещения материального вреда.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с бывшего директора УК «Универсалторг» в бюджет России материального ущерба.

Суд удовлетворил иск надзорного ведомства.