Членам клуба «Татароязычные родители» рассказали, как вызвать интерес к языку у подростков

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Алмаз Шигабутдинов). Члены интернет-клуба «Татароязычные родители» 24 декабря провели свое собрание в рамках фестиваля современной татарской культуры JadidFest. Родители поговорили о том, почему дети плохо знают татарский и какой должна быть современная программа обучения татарскому языку.

Клуб «Татароязычные родители» ведет активную деятельность в социальной сети «ВКонтакте». Сообщество образовалось в период, когда татарский язык в республике оказался в сложной ситуации. На сегодняшний день в группе около 12 тысяч подписчиков, объединенных желанием создать татароязычную среду в Интернете. Своими важнейшими задачами активные родители-татары считают создание условий для непрерывного нравственного воспитания детей, а также татарской среды в Татарстане и других регионах компактного проживания татар. Активисты также считают своей задачей поднять престиж татарского языка, способствовать развитию научной терминологии на нем и создать условия для более широкого применения татарского в научной литературе.

Первым спикером встречи стал бизнесмен из Канады Хосе Луис Родригес, который на примере английского языка рассказал о способах пробуждения у детей интереса к изучению татарского. В начале выступления он отметил, что по профессии не является преподавателем, но в Казани нашел себя именно в этой области.

«Я сам работаю в сфере бизнеса, но в Казани нашел себя в другой области. Сейчас я преподаю детям английский язык. Я не стал бы называть себя учителем. Я учитель в душе. В первую очередь надо уметь находить ключ к душе ребенка, заинтересовать его», – сказал гость мероприятия.

«Когда преподаешь детям, самое главное не быть взрослее их. Надо быть в одном с ними возрасте, преподавать так, чтобы им было понятно. Вторая очень важная вещь – это внимание. Надо уделять равное время каждому из детей. Если нарушать это правило, дети становятся недисциплинированными, перестают слушать учителя. Также в работе с детьми учителю надо применять преимущественно простые, легкие слова и выражения», – отметил Хосе Луис Родригес.

Вместе с участницей встречи, девочкой по имени Камилла, Хосе Луис Родригес исполнил песню на английском языке. Они перечислили названия органов человека. Преподаватель отметил, что с помощью игры детей можно обучить новым словам.

Завершая выступление, преподаватель английского из Канады посоветовал хвалить детей даже за малые успехи. Только в этом случае они могут достичь больших успехов, сказал он.

Второй спикер клуба «Татароязычные родители», тренер-профориентолог Ринат Миргаязов рассказал о будущих профессиях для учащихся. Он разделил людей на поколения «X», «Y» и «Z». Если поколение «X» не знает, что такое Интернет, то поколение «Z» не может представить свой день без Сети. По мнению спикера, мировоззрения этих поколений отличаются.

Во время выступления основное внимание было уделено поколению «Z» – поколению современных детей. Сейчас мир меняется с большой скоростью. Нынешние профессии в будущем могут оказаться неактуальными, сказал Ринат Миргаязов и дал несколько советов родителям.

Сайт atlas100.ru составил список профессий, которые будут актуальны в ближайшие пять лет. По мнению социологов, востребованными будут такие специалисты, как дизайнер виртуальной реальности, тренер по здоровой старости и другие.

«Ребенок сам несет ответственность в выборе профессии и развитии себя как личности. Став взрослым, он может не согласиться с выбранной профессией. Что бы ни было, ребенок оставляет за собой ответственность в выборе профессии, и родители это понимают», – сказал Миргаязов.

На фестивале JadidFest были представлены основные направления современной татарской культуры в дизайне, музыке, литературе; организованы лекции на актуальные темы, дискуссии в альтернативном формате, стенд-ап, квест, различные игры и многое другое.

Фестиваль прошел 24 декабря в Казани на площадке Центра современной культуры «Смена». Организатор фестиваля – Форум татарской молодежи Всемирного конгресса татар.