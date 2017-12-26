«Нефтехимик» заключил контракт с защитником «Югры» Неколенко

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). «Нефтехимик» заключил двусторонний контракт с защитником Ильей Неколенко, ранее выступавшим за «Югру» (Ханты-Мансийск), сообщает официальный сайт нижнекамского клуба.

24-летний защитник в этом сезоне провел за «Югру» 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности −5. Всего на счету Неколенко 91 игра в КХЛ и 6 (2+4) очков. До «Югры» он за последние пять лет успел поиграть в «Сибири» (Новосибирская область), «Металлурге» (Новокузнецк), «Северстали» (Череповец), «Спартаке» (Москва) и «Атланте» (Московская область). «Нефтехимик» стал его седьмым клубом в КХЛ. Соглашение с игроком рассчитано до конца текущего сезона. В «Нефтехимике» он будет играть под номером 88.

Директор «Нефтехимика» Раиль Якупов прокомментировал приобретение Неколенко в интервью с ИА «Татар-информ».

«Мы учитывали, что Неколенко уже играл у Андрея Назарова в „Северстали“. То есть наш наставник его знает. Это моя инициатива, я помню выступление Ильи в молодежной сборной России на чемпионате мира. Знаю его слабые и сильные стороны. Попытаемся реализовать его потенциал. Я целенаправленно собираю ребят 1992 — 1993 годов рождения, кого знаю. Мы уже думаем о предстоящем сезоне. Возможно, Неколенко еще не попал к своему тренеру, а Назаров может и вылечить любого, и реализовать потенциал, он найдет подход к игроку. К тому же цена ошибки невелика, на сегодня цена игрока очень дешевая, теперь все будет зависеть от него. Вчера мы подписали столь же молодого защитника Илью Никуленко из той же плеяды 1992 — 1993 годов. До закрытия трансферного окна есть еще полторы суток, и мы намерены приобрести еще кое-кого. Ищем. Подстраиваемся под себя, под концепцию Назарова, чтобы пазл сложился», — уточнил Якупов.