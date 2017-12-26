Фарид Мухаметшин о выборах-2018: Впереди очень много работы

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Впереди стоят большие задачи по выборам Президента Российской Федерации. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин, выступая перед участниками образовательного семинара «Гражданский университет – Идель» в Альметьевском районе, сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

«Мы активно подключились к этому вопросу уже на съезде партии "Единая Россия" в Москве», — сказал Мухаметшин.

Для того чтобы управлять такой страной, как Россия, надо иметь большой жизненный опыт, отметил глава татарстанского парламента.

«Думаю, что несмотря на все сложности, которые были в этом году, мы не видим другой альтернативы и будем поддерживать Владимира Путина. Мы преодолеем все сложности, у нас в этом сомнений нет. Только богатые и сильные регионы могут сделать страну богатой», — отметил спикер Госсовета РТ.

«Впереди очень много работы!» — заключил Мухаметшин.