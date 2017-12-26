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Экономика и финансы

Объявлен конкурс на место в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики

26 декабря 2017, 16:26

Кандидаты на должность смогут подать заявление на участие в конкурсе до 16 января 2018 года.
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(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). В Аппарате Президента РТ объявили конкурс на включение в кадровый резерв для замещения группы должностей государственной гражданской службы Татарстана в Управлении Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщается на сайте Департамента государственной службы и кадров при Президенте РТ.

Кандидату необходимо иметь высшее профессиональное образование, стаж работы на госслужбе не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет, а также профессиональные знания.

Чтобы участвовать в конкурсе, кандидатам необходимо будет направить перечень документов до 16 января 2018 года. Кроме того, нужно представить личное заявление, заполненную анкету и ряд других документов, список которых приведен на сайте. Дата проведения конкурса — с 29 по 31 января следующего года.


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