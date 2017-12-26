Сквер у ЖК «Комсомолец» включен в программу благоустройства на предстоящий год

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ», Оксана Романова). В предстоящем году команда помощника Президента РТ, куратора региональной программы «Парки и скверы Татарстана» Наталии Фишман благоустроит 57 общественных пространств республики, среди которых сквер у ЖК «Комсомолец». Об этом Фишман сообщила сегодня на брифинге в режиме видеоконференции в Кабинете Министров РТ.

Всего на обустройство общественных пространств Татарстана в 2018 году будет выделено 2,6 млрд рублей – 2 млрд республиканские, 650 млн – из федерального бюджета. Кроме того, как призналась Наталия Фишман, полагаясь на опыт и инициативность Татарстана в этой сфере, существует возможность получения из федерального центра и дополнительных средств на развитие среды.

«Надеюсь, это нам зачтется, и тогда мы сможем построить то, чего в этом году не смогли. Сейчас мы делаем концепции по выбранным объектам и в январе — феврале выходим на обсуждение к жителям и инвесторам», – пояснила помощник Президента РТ.

В числе 57 объектов 26 парков, 17 пляжей, 6 улиц, по 3 сквера и бульвара и одна площадь («Азатлык» в Набережных Челнах, где благоустройство будет продолжено).

В перечень попал и сквер по улице Комарова в Казани рядом с новым жилым комплексом «Комсомолец», который построен на месте снесенного кинотеатра с одноименным названием. Расширенное собрание с жильцами микрорайона проводилось в январе прошлого года, тогда все желающие в форме анкет и личных заявлений могли высказать свои пожелания и возражения по благоустройству зеленой зоны.

«Пока есть группа архитекторов, с которой нам предстоит работать. Есть первые наброски, которые планируем обсудить. Насколько я поняла, территорию с фонтаном тоже будут благоустраивать, что очень радует. Основным приоритетом для нас является неободимость сохранить естественность парка и создать удобную горку для зимнего катания. На днях смотрела, как дети сейчас катаются, – очень небезопасно», – прокомментировала ИА «Татар-информ» активистка движения в защиту сквера в связи с возведением высотного комплекса Татьяна Латыпова.

Преображение коснется и улицы Декабристов – от Чистопольской до Сибгата Хакима. Проект затронет территорию от станции метро до чаши Центра семьи «Казан». Вторую жизнь получит сквер по улице Абсалямова – от пр. Ямашева до ул.Чистопольской.