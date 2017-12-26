Умер основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Скончался основатель поисковика авиабилетов Aviasales Константин Калинов. Ему было 40 лет. О печальной новости сообщили его друзья в Facebook.

«Сегодня утром не стало Папы Кости Konstantin Kalinov. Человека, который был настоящим во всем — и в своих достоинствах, и в своих слабостях», — написал его друг Василий Потемкин.



Константин Калинов родился в Санкт-Петербурге в 1977 году. В 2007 году он запустил блог, на котором аккумулировал спецпредложения авиакомпаний, пишет «Газета.Ру». На основе его был запущен поисковик билетов Aviasales.

Год назад Калинов сообщил о своей болезни, тогда же он объявил об уходе от операционной деятельности компании.



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