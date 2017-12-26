В Елабужском районе открылся новый клуб

(Елабуга, 26 декабря, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня в селе Костенеево Елабужского района состоялось открытие клуба. Клуб строился по муниципальной программе. На торжественную церемонию собрались почти все жители села.

Здание прежнего клуба два года назад было капитально отремонтировано под школу, поэтому праздничные мероприятия временно проходили здесь. Новый клуб строился три месяца. Из местного бюджета было выделено чуть более пяти млн рублей на строительство и более 500 тыс. рублей на покупку оборудования и мебели.

Дом культуры рассчитан на 70 посадочных мест, также здесь есть гримерка для артистов, актовый зал, комнаты для коллективов и небольшой выставочный зал.



