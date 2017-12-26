Полиция ищет махачкалинца, который выгуливал льва без намордника

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который выгуливал льва на тонком поводке и без намордника, передает РИА Новости.

Информация об опасной прогулке появились в социальных сетях. Специалисты полагают, что лев в городских условиях страдает и его нужно вернуть в среду обитания.

По новому закону за жестокое обращение с животными грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а выкладывание в Интернет фото или видео с издевательствами над животными считается отягчающим обстоятельством.