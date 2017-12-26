Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Полиция ищет махачкалинца, который выгуливал льва без намордника

26 декабря 2017, 15:43 , Фото: lenta.ru

Полиция ищет махачкалинца, который выгуливал льва без намордника Информация об опасной прогулке появилась в социальных сетях.

(Казань, 26 декабря, «Татар-информ»). Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который выгуливал льва на тонком поводке и без намордника, передает РИА Новости.

Информация об опасной прогулке появились в социальных сетях. Специалисты полагают, что лев в городских условиях страдает и его нужно вернуть в среду обитания.

По новому закону за жестокое обращение с животными грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а выкладывание в Интернет фото или видео с издевательствами над животными считается отягчающим обстоятельством.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter